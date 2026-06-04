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خلاف على طريق مرور ينتهي بمقتل شخص وإصابة آخر في دمياط

كتب : علاء عمران

01:53 م 04/06/2026

المتهمون

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة دمياط، بسبب خلافات حول إنشاء طريق مرور بأرض خاصة.

مصرع شخص في مشاجرة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء ووفاة أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 مايو الماضي، تبلغ لمركز شرطة فارسكور بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول مكون من شخصين، أحدهما توفى متأثرا بإصابته والآخر مصاب بجروح قطعية متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من شخصين وسيدة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

التحريات: خلاف حول إنشاء طريق يُشعل المشاجرة

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف حول طلب الطرف الثاني إنشاء طريق مرور بأرض خاصة به خلف أرض مملوكة للطرف الأول، ما أدى إلى تطور الخلافات إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أفراد من الطرف الأول ووفاة أحدهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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دمياط فارسكور مشاجرة مصرع شخص وزارة الداخلية

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