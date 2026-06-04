تنطلق فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 يونيو الجاري، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

وينتظر عشاق كرة القدم هذا العرس العالم كل أربعة أعوام، وخلال تلك الفترة لا ينصب الاهتمام فقط على المنافسات والأداء الفني داخل الملاعب، بل يمتد للحياة الشخصية لنجوم المنتخبات المشاركة.

ومن بين الجوانب التي تحظى باهتمام الجماهير، السيارات التي يمتلكها أبرز نجوم كرة القدم، فالكثير منهم مولع باقتناء السيارات الرياضية الخارقة والطرازات الفارهة التي تباع بملايين الدولارات.

وعلى مدار منافسات كأس العالم 2026، تأخذكم هذه السلسلة في جولة داخل "جراجات" نجوم الكرة العالمية، للتعرف على السيارات الفارهة والخارقة التي يقودونها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

الأسطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين

يمتلك ""البرغوث" ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم، عدد من السيارات الأكثر شهرة حول العالم، إذ يزخر جراج منزله بأسطولا يفوق عدده 16 سيارة، تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة وغيرها.

مرسيدس AMG GLE 63 S

مرسيدس AMG GLE 63 S الرياضية الفارهة موديل 2016، يبلغ متوسط أسعارها بالأسواق العالمية 121.200 دولار أمريكي.

تمتلك السيارة التي تعد متواضعة عند مقارنتها بأكثر من 15 سيارة في جراج ميسي، محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.5 لتر بقوة 577 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س وتنطلق من الثبات إلى 100 كم في 4.2 ثانية.

تمتاز AMG GLE 63 إلى جانب قوتها الميكانيكية بتصميمها الذي يجمع بين مواصفات السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات وسيارات الكوبيه الرياضية بسقفها المنحني ومشتت الهواء الأمامي وفتحات العادم المزدوجة في نسختها عالية الأداء.

تويوتا بريوس

تعد تويوتا بريوس واحدة من أكثر السيارات تواضعًا في مرآب البرغوث ميسي، والمثير أن هذه السيارات اجتذبت على مدار أكثر من 15 عامًا العشرات من المشاهير حول العالم، إذ يمتلكها عدد من نجوم هوليوود أمثال هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت وليوناردو دي كابريو وكاميرون دياز، إضافة لعدد من لاعبي الكرة وغيرهم.

تستمد تويوتا بريوس قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 121 حصاناً وعزم دوران مقداره 142 نيوتن / متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام تعليق أمامي نظام ماكفيرسون وبمعدل استهلاك وقود يبلغ 26,1 كيلومتر لكل لتر.

أودي SQ7

تقدم أودي SQ7 بثلاث محركات الأول 4 اسطوانات بقوة 252 حصان والثاني 6 إسطوانات بقوة 335 حصان ويحتوي هذا المحرك على إعداد هجين معتدل بالإضافة إلى أودي SQ7 الموجهة للأداء تحصل على محرك ثماني إسطوانات بقوة 500 حصان.

مازيراتي جران توريزمو S

تمتلك السيارة محرك V-8 سعة 4.7 لتر ما يمنحها قوة كبيرة وجميع الموديلات تعتمد على الدفع الخلفي وميزة ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات يمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم في 4.7 ثانية.

دودج تشارجر SRT8

تقدم النسخة SRT8 عالية الأداء والمزودة بمحرك هيمي فئة V8 بسعة 6.4 لترات، يولد 465 حصانًا، وعزم 631 نيوتن متر، يكفل الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.3 ثواني.

والتصميم الخارجي يأتي بغطاء أسود وبها 3 فتحات للتهوية بدلاً من فتحة واحدة وتضم فتحتي هواء للتبريد على جانبي الشبك الأمامي العلوي الرفيع.

وتأتي بعداد سرعة يصل إلى 328 كم/س ومكابح بريمبو من 6 مكابس ووضعية قيادة SRT ومقود SRT مكسو بالجلد.

أودي R8 سبايدر

تقدم أودي R8 سبايدر بمحرك VI سعة 5.2 لتر بقوة 610 أحصنة وقدرة على الوصل من 0 إلى 100 كم/س في 303 ثانية فقط.

فيراري F430 سبايدر

تعد فيراري F430 سبايدر واحدة من بين أسرع السيارات الرياضية الفاخرة فى عالم حيث تتمكن من الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 3 ثوان فقط

وتتمكن السيارة الإيطالية الفاخرة من الوصول إلى سرعة قصوى 320 كم/س.

كونسيجيج Regera

تعتمد Koenigsegg Regera على محرك V8 سعة 5 لترات بشاحن توربيني مزدوج ينتج 1500 حصان.

تتسارع Koenigsegg Regera من صفر إلى 300 كيلومتر في 10 ثوانٍ، ومن صفر إلى 400 كيلومتر في أقل من 20 ثانية.

أودي Q5

تقدم أودي Q5 القياسية بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 261 حصان، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم فى الساعة في 5.7 ثانية.

فيما تقدم أودي Q5 الهجين بمحرك سعة 2.0 لتر ولكنه مقترن بمحرك كهربائي ، يحصل على نفس الزيادة في الطاقة إلى 362 حصان.

يذكر أن ميسي يمتلك إلى أيضا بالإضافة إلى ما سبق أسطول من السيارات الفاخرة فى مقدمتها رانج روفر فوياج وومرسيدس SLS و أودي RS 6 وA7 وQ5، فضلًا عن أفانت بيرفورمانس وكاديلاك اسكاليد ESV ولكزس IS F وميني كوبر S Cabriolet وغيرها.

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