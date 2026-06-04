استطلاع إسرائيلي: شعبية نتنياهو تتراجع بقوة في الشمال بسبب لبنان

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أغام لابز" في الجامعة العبرية بإسرائيل، ونقلت نتائجه وكالة رويترز، عن تراجع ملحوظ في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مناطق شمال إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بإدارته للحرب في لبنان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن سكان الشمال يتجهون إلى الابتعاد عن حزب الليكود بوتيرة أكبر مقارنة بالناخبين في مناطق إسرائيلية أخرى، إذ أكد 23 بالمئة فقط من المشاركين أنهم سيمنحون أصواتهم للحزب في أي انتخابات مقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً واضحاً مقارنة بنتائج انتخابات عام 2022، حين حصل الحزب على تأييد بلغ 35 بالمئة في المنطقة نفسها.

استياء من إدارة الحرب

ولفتت نتائج المسح إلى أن التراجع لم يقتصر على حزب الليكود وحده، بل شمل أيضاً الكتلة اليمينية التي تشكل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، حيث سجلت تراجعاً إضافياً في مستويات الدعم داخل شمال إسرائيل.

وبيّن الاستطلاع أن نحو 70 بالمئة من الناخبين الذين شملهم المسح أعربوا عن عدم رضاهم عن طريقة إدارة الحرب في لبنان، في مؤشر على تنامي الانتقادات الموجهة للحكومة، خصوصاً في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات المواجهات على الحدود الشمالية.