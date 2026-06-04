وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون ذاته.

عدم احتساب فترة الوقف ضمن التقادم

ونص مشروع القانون، على أن مدة مد الوقف المشار إليها لا تُحتسب ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يضمن تنظيم الإجراءات الضريبية خلال فترة الإيقاف الممتدة.

دعم للقطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة لمواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية، بما يستلزم تقديم دعم مستمر للقطاع الزراعي، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

كما يهدف القرار إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم استقرار النشاط الزراعي.