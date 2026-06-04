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هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم

كتب : أحمد جمعة

01:58 م 04/06/2026
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    عبوات ''مجهولة المصدر'' لأحد علاجات فقر الدم
  • عرض 3 صورة
    عبوات ''مجهولة المصدر'' لأحد علاجات فقر الدم

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أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا من تشغيلات "مجهولة المصدر" لأحد الأدوية المتداولة، مطالبة بوقف تداولها وضبط العبوات المغشوشة منها.

تفصيلياً، قالت هيئة الدواء في منشورها رقم 46 لسنة 2026، إن التحذير يخص تشغيلتين من دواء "EPOETIN 4000 IU vial"، بعد رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من المستحضر تحمل أرقام "0925365 و1125372".

وأوضحت الهيئة أن هذه العبوات لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة للمستحضر الأصلي، ولا تخص الشركة المنتجة "سيديكو للصناعات الدوائية" والتي أبلغت الهيئة أن "التشغيلات لا تخصها ولم يتم إنتاجها أو تصنيعها بمعرفتهم".

وهذا الدواء هو محفز لإنتاج كرات الدم الحمراء، ويستخدم في علاج فقر الدم الناتج عن أمراض الكلى المزمنة وفقر الدم الناتج عن العلاج الكيميائي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذا التحذير يقتصر على التشغيلات الواردة بالمنشور فقط، ولا يمتد إلى وقف تداول المستحضر بالكامل.

وخلال مايو الماضي، أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة تحذيرات بشأن أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، جرى رصد تداولها بالسوق المحلية، مطالبة بسحبها الفوري من الأسواق، ووقف تداولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وللاطلاع على هذه الأدوية:
6 تحذيرات من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. التفاصيل والأسباب

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