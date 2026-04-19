فولكس فاجن تكشف عن ID.3 Neo الجديدة بمدى تنافسي يصل إلى 630 كم

شيري تستعد لنشر 220 روبوتًا بشريًا في 30 دولة حول العالم.. ما القصة؟

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت فولكس فاجن عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة Volkswagen ID.3 Neo، التي تنتمي إلى فئة الموديلات المدمجة، في خطوة تعكس استمرار توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية.

تصميم خارجي أكثر حدة



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة ID.3 Neo الجديدة تتمتع بخطوط انسيابية واضحة، خاصة في الواجهة الأمامية، مع مظهر أكثر حدة بفضل فتحات هواء جديدة تعزز الإحساس بالعرض. كما تضم شريط إضاءة بارز بين المصابيح الأمامية، إلى جانب شعار محدث ولمسات تصميمية بسيطة، فيما تكمل تصاميم العجلات الجديدة وخيارات الألوان صورة التحديث الشامل.

مقصورة داخلية بجودة أعلى



وفي الداخل، تظهر التحسينات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع مستوى جودة المواد المستخدمة لتصبح أكثر نعومة، مع كسوة قماشية للأبواب ولوحة القيادة، فضلًا عن إضافات عملية مثل بطانات فاخرة في الجيوب الجانبية، ما يعكس اهتمامًا أكبر بالتفاصيل.

كما تخلت السيارة عن الأسطح اللمسية في نظام التحكم لصالح الأزرار التقليدية، مع تحسين نظام النوافذ ليشمل أربعة مفاتيح مستقلة بدلًا من نظام التبديل السابق.

تجهيزات وتقنيات متطورة



وتأتي السيارة مزودة بشاشة ملتيميديا قياس 12.9 بوصة بواجهة أكثر وضوحًا وتنظيمًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية جديدة بقياس 12.25 بوصة توفر قراءة أسهل وإمكانية تخصيص العرض، بما في ذلك عرض خريطة الملاحة بشكل كامل.

وتتوفر ID.3 Neo بثلاثة مستويات تجهيز هي Trend وLife وStyle، وتشمل التجهيزات القياسية نظام تكييف أوتوماتيكي، ومصابيح LED، ودعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية. كما تضم باقة من أنظمة الأمان والمساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تغيير المسار التلقائي، والتعرف على إشارات المرور.

أداء ومدى قيادة



وعلى صعيد منظومة الدفع، تتوفر السيارة بثلاثة مستويات من القوة تبلغ 170 و190 و231 حصانًا، مع خيارات بطاريات بسعات 50 و58 و79 كيلووات/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 630 كيلومترًا وفقًا لظروف التشغيل.

اقرأ أيضًا:

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي

من رينو إلى فيات.. أرخص السيارات الأوروبية تشعل المنافسة في مصر

صراع السيدان الأقوى.. تويوتا كورولا وهيونداي CN7 يخطفان الأنظار بمصر