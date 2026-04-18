"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي



كشف المطرب عمر كمال خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية عن شغفه الكبير بعالم السيارات، موضحًا أنه يمتلك أكثر من سيارة داخل مصر، وأن اهتمامه بها يتجاوز كونها مجرد وسيلة تنقل، ليصل إلى حد الشغف بالتفاصيل الهندسية وتجربة القيادة.

وأضاف أنه يمتلك حاليًا 5 سيارات، مشيرًا إلى أن أحدث سيارة اقتناها وصلت قيمتها إلى نحو 9 ملايين جنيه وهي لوتي إيميرا، فيما تعد الأغلى ضمن أسطوله هي Mercedes-Benz G-Class.

وأشار إلى أن أسطول سياراته يضم طرازات متنوعة بين الفخامة والرياضية، من بينها Mercedes-Benz G-Class، إلى جانب سيارة رياضية من علامة Lotus البريطانية، مؤكدًا أن لكل سيارة طابعًا خاصًا يعكس أسلوبًا مختلفًا في القيادة.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات عمر كمال بالسوق المصري:



مرسيدس G-Class



تقدم مرسيدس G-Class مقصورة داخلية فاخرة تعتمد على خامات عالية الجودة، مع شاشات رقمية مزدوجة وأنظمة ترفيه متطورة تدعم الاتصال الذكي، إلى جانب حزمة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، ما يجعلها واحدة من أبرز سيارات الـSUV الفاخرة عالميًا.



تأتي مرسيدس G-Class في السوق المصري، الفئة الأعلى أداءً AMG G63 بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحنين توربينيين بقوة تصل إلى 577 حصان، مع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم، ما يمنح السيارة تسارعًا قويًا من 0 إلى 100 كم/س في نحو 4.5 ثانية.



تطرح سيارة Mercedes-Benz G-Class في السوق المصري، خاصة الفئة الأعلى أداءً AMG G63 بأسعار تبدأ من نحو 18 مليون جنيه، وقد تصل إلى 19 مليون جنيه بحسب التجهيزات.



لوتس إيميرا



وفيما يتعلق بالسيارة الرياضية، يمتلك Lotus Emira، والتي تعد من أحدث إصدارات Lotus، وتعكس فلسفة الأداء الخفيف وتجربة القيادة المباشرة التي تشتهر بها العلامة البريطانية.



تقدم الفئات القياسية من Lotus Emira، مثل “Emira Turbo” و“Emira Turbo SE”، بمحرك 2.0 لتر تربو من تطوير Mercedes-AMG، يولد 406 حصان و480 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي، لتتسارع السيارة إلى 100 كم/س خلال 4.0 ثوانٍ وتصل سرعتها إلى 290 كم/س.



أما الفئة الأعلى “V6 SE” من Lotus Emira، فتعتمد على محرك 3.5 لتر سداسي الأسطوانات من تطوير Toyota، مزود بشاحن هوائي، مع خيار ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، ونظام دفع خلفي. وتحقق هذه النسخة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س في 4.3 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 291 كم/س، لتقدم تجربة قيادة أقرب إلى السيارات الرياضية التقليدية.



