قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضايا المرتبطة بإيران، مع وجود اختلافات أحياناً في بعض الجوانب التكتيكية، مؤكداً أنهما يتواصلان بشكل مستمر للتوصل إلى حلول.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" اليوم الأربعاء، أن ترامب يدرس العديد من الخيارات المتعلقة بإيران، مشيراً إلى أنهما يتحدثان مرة كل يومين.

وأوضح نتنياهو، أن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية من أراضيها، لكنه أشار إلى وجود ضغوط متزايدة عليها.

وأكد نتنياهو أن فتح مضيق هرمز ممكن من الناحية العسكرية، لكنه "ليس أمراً بسيطاً"، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي على إيران يمثل أداة فعالة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني.

وأشار نتنياهو، إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق نووي أفضل مع إيران، يتضمن إخراج المواد النووية من البلاد وتشديد نظام التفتيش.

ولفت نتنياهو إلى أن أي عودة شاملة للعمل العسكري ضد إيران ستكون بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الشأن اللبناني، زعم نتنياهو أن التصعيد يأتي من جانب حزب الله وليس من إسرائيل، مؤكداً التزام بلاده بوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد نتنياهو أن حكومته تنسق مع إدارة ترامب بشأن الخطوات المقبلة المرتبطة بالقطاع.