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ترامب يؤكد توبيخ نتنياهو والأخير يرد: تحدث في أفضل العائلات

كتب : عبدالله محمود

07:36 م 03/06/2026

ترامب ونتنياهو

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بسبب التصعيد في لبنان.

وخلال مقابلة مع ميراندا ديفاين في بودكاست تابع لصحيفة "نيويورك بوست" اليوم الأربعاء، سُئل ترامب عن صحة المعلومات التي نشرها موقع "أكسيوس" بشأن مكالمة هاتفية وبخ خلالها نتنياهو ووصفه بالمجنون، فأجاب: "لقد فعلت".

وأضاف ترامب أنه لم يكن غاضبا بقدر ما كان منزعجا من استمرار الصراع في لبنان، مشيرًا إلى أنه قال لنتنياهو: "بيبي، علينا أن نوقف هذا القتال.. يجب أن نوقف هذا القتال"، مؤكداً في الوقت ذاته أن العلاقات بينهما لا تزال جيدة.

من جانبه، علق نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" على المكالمة، رافضا الخوض في تفاصيلها.

وقال نتنياهو: "لقد أجرينا آلاف المحادثات. إذا كنتِ تعتقدين أن هذه أزمة، فمن الأفضل أن تكوني في محادثات أخرى"، مضيفًا أن الجانبين وجدا دائمًا طريقة للتعامل مع الخلافات.

وأكدنتنياهو، أن هناك اتفاقًا واسعًا بينه وبين ترامب بشأن القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإنهاء ما وصفه بالتهديد الإيراني لإسرائيل والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وأضاف: "لدينا أهداف مشتركة، وأحيانًا تكون لدينا اختلافات، كما هو الحال في أفضل العائلات، تكون هناك خلافات تكتيكية، ونجد دائمًا طريقة لحلها".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمريكية مطلعة، بحسب موقع "أكسيوس"، بأن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو شهدت توترا حادا بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وجاءت بعد تهديد إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة على خلفية التطورات الميدانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب طلب من نتنياهو التراجع عن خطط لقصف بيروت، محذرًا من أن تنفيذها سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليًا، مشيرين إلى أن الاتصال أسفر عن إلغاء خطة استهداف العاصمة اللبنانية.

ونقل مسؤول أمريكي أن ترامب قال لنتنياهو: "أنت مجنون تمامًا، لولا أنا لكنت في السجن، أنقذك، الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

كما ذكر مصدر آخر مطلع على المكالمة أن ترامب صرخ في وجه نتنياهو قائلًا: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

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