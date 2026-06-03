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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

07:03 م 03/06/2026

سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، في نهاية تعاملات الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بعد انخفاضه عالميًا بنسبة 0.98% ليصل إلى نحو 4448 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4406 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5665 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6610 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7554 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234929 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.98% إلى نحو 4448 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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