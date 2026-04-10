مع الارتفاعات المتتالية التي يشهدها سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة، اتجه عدد كبير من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة كبديل اقتصادي يتيح امتلاك سيارة بسعر أقل مقارنة بالزيرو.

وخلال شهر أبريل الجاري، شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا ملحوظَا بالأسعار مقارنة بالشهور الماضية، نتيجة حالة التخبط والزيادات الكبيرة التي يشهدها سوق الزيرو في مصر.

في التقرير التالي أسعار 5 سيارات "أوتوماتيك" مستعملة بمصر:

أسعار نيسان صني المستعملة

تعد نيسان صني واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في سوق المستعمل بمصر، نظرًا لاعتماديتها وتوافر قطع غيارها.

يتراوح متوسط سعر موديلات 2018 إلى 2020 في سوق المستعمل خلال أبريل الجاري بين نحو 420 و 550 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلومترات في السعر النهائي للسيارة.

هيونداي إلنترا AD

تحظى هيونداي إلنترا AD بإقبال ملحوظ في سوق السيارات المستعملة، خاصة موديلات 2017 إلى 2019، ويبلغ متوسط أسعارها نحو 650 إلى 760 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلومترات في السعر النهائي للسيارة.

كيا سيراتو

تعتبر كيا سيراتو من السيارات السيدان المفضلة لدى كثير من المستهلكين في مصر، خاصة موديلات 2016 إلى 2018، ويبلغ متوسط سعرها في سوق المستعمل خلال أبريل الجاري نحو 620 إلى 720 ألف جنيه.

رينو لوجان

تأتي رينو لوجان ضمن الخيارات الاقتصادية في سوق السيارات المستعملة، ويتراوح متوسط أسعار موديلات 2019 إلى 2021 بين 360 و430 ألف جنيه تقريبًا.

شيفروليه أوبترا

لا تزال شيفروليه أوبترا واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في سوق المستعمل بمصر، خاصة موديلات 2019 إلى 2021، ويبلغ متوسط سعرها خلال أبريل الجاري ما بين 430 و520 ألف جنيه.

