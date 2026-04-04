استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

قالت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، السبت، إنها هاجمت السفينة MSC Ishika (ترفع علم ليبيريا) في مضيق هرمز، مضيفة أنها مرتبطة بإسرائيل.

وأشارت قيادة الحرس الثوري في بيان أوردته وكالة "تسنيم"، أنها هاجمت السفينة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيها.

,أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.