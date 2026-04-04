استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

إيران تستهدف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:22 م 04/04/2026

قالت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، السبت، إنها هاجمت السفينة MSC Ishika (ترفع علم ليبيريا) في مضيق هرمز، مضيفة أنها مرتبطة بإسرائيل.

وأشارت قيادة الحرس الثوري في بيان أوردته وكالة "تسنيم"، أنها هاجمت السفينة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيها.

,أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.

فيديو قد يعجبك



ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق