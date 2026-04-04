قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة بائعة مناديل بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتها بقتل عامل بمنطقة محرم بك.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وشريف جبر وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.

اكتشاف جريمة في الطريق العام

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 22092 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد العثور على جثة المجني عليه بأحد الطرق بدائرة القسم.

مشادة تتحول إلى جريمة قتل

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تعامل المجني عليه "د.ع.د" عامل مع المتهمة "د.م.ع" بائعة مناديل في الطريق العام، وقع بينهما خلاف كلامي بسبب طلب المجني عليه علاقة آثمة، فاستهلت المتهمة قطعة حجر كانت ملقاة على الأرض وضربته على رأسه، ما أدى لإصابته الخطيرة وتركته هاربة، ليسفر ذلك عن وفاته متأثرًا بإصابته.

إجراءات ضبط المتهمة وتحويلها للعدالة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وعُرضت على النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت الحكم بالسجن 7 سنوات.





