إعلان

طلب علاقة آثمة فقتلته بحجر.. السجن 7 سنوات لسيدة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:15 م 04/04/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة بائعة مناديل بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتها بقتل عامل بمنطقة محرم بك.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وشريف جبر وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.

اكتشاف جريمة في الطريق العام

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 22092 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد العثور على جثة المجني عليه بأحد الطرق بدائرة القسم.

مشادة تتحول إلى جريمة قتل

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تعامل المجني عليه "د.ع.د" عامل مع المتهمة "د.م.ع" بائعة مناديل في الطريق العام، وقع بينهما خلاف كلامي بسبب طلب المجني عليه علاقة آثمة، فاستهلت المتهمة قطعة حجر كانت ملقاة على الأرض وضربته على رأسه، ما أدى لإصابته الخطيرة وتركته هاربة، ليسفر ذلك عن وفاته متأثرًا بإصابته.

إجراءات ضبط المتهمة وتحويلها للعدالة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وعُرضت على النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت الحكم بالسجن 7 سنوات.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل محرم بك الإسكندرية بائعة مناديل وفاة عامل السجن 7 سنوات مشاجرة الضرب بحجر جنايات الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق