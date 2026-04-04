أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلته المواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يعود الدولي المصري محمد صلاح، لصفوف ليفربول، بعد غيابه عن مواجهة برايتون، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

يضم تشكيل ليفربول كل من: مامارداشفيلي، جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، زوبوسزلاي، صلاح، جونز، إيكيتيكي، جرافنبرتش.

ويأتي على مقاعد البدلاء الآتي: وودمان، ماك أليستر، كييزا، جاكبو، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، موريسون، نجوموها.

