مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

عودة صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : هند عواد

12:51 م 04/04/2026 تعديل في 12:51 م

محمد صلاح من مران ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلته المواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يعود الدولي المصري محمد صلاح، لصفوف ليفربول، بعد غيابه عن مواجهة برايتون، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

يضم تشكيل ليفربول كل من: مامارداشفيلي، جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، زوبوسزلاي، صلاح، جونز، إيكيتيكي، جرافنبرتش.

ويأتي على مقاعد البدلاء الآتي: وودمان، ماك أليستر، كييزا، جاكبو، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، موريسون، نجوموها.

اقرأ أيضًا:

في حافلة مكشوفة.. لاعبو منتخب العراق يحتفلون بالتأهل إلى كأس العالم

صلاح أم مرموش.. من يتفوق قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق