أعلنت شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بالسوق المحلي، عن انتهاء عروض التخفيضات والعودة للأسعار الرسمية لطرازها نيسان جوك 2026 بالسوق المحلي بدءًا من شهر مارس الجاري

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان جوك الجديدة في مصر:

محرك نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تجهيزات نيسان جوك

تمتاز جوك الجديدة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

أسعار نيسان جوك

تقدم نيسان جوك 2026 الكروس أوفر بعد انتهاء عروض التخفيضات بأربع فئات مختلفة، ويبدأ سعرها من مليون و95 ألف جنيه للفئة Acenta، والفئة Tekna بسعر مليون و195 ألف جنيه، أما الفئة Tekna N-Design بسعر مليون و245 ألف جنيه، والفئة Tekna N-Sport عالية التجهيز بسعر مليون و245 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

أول إعلان رسمي لأسعار جيتور T2 i-DM موديل 2026 في السوق المصري

بالتزامن مع طرح موديلات 2027.. سوإيست ترفع أسعار سياراتها حتى 61 ألف جنيه

لويس هاميلتون يتحدى الانتقادات ويؤكد: لم أفقد شغفي مع فيراري