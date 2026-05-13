

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من التباين المروري بين السيولة النسبية والكثافات المتحركة، تزامنًا مع توجه الموظفين والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير بالمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق السلام والمرج باتجاه مدينة نصر والتجمع، إلى جانب تباطؤ نسبي بمحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى وسط القاهرة وميدان رمسيس خلال ساعات الذروة الصباحية.

وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية نسبية في بعض المناطق، بينما تباطأت حركة السيارات للقادم من المعادي باتجاه وسط البلد وعبد المنعم رياض، بالتزامن مع زيادة الأحمال المرورية بمحيط ماسبيرو والتحرير.

وانتظمت حركة السير نسبيًا بمناطق مصر الجديدة وروكسي وصلاح سالم، مع ظهور كثافات محدودة بمحيط نفق الأزهر وشارع رمسيس نتيجة زيادة الأحجام المرورية وتوافد السيارات القادمة من شرق القاهرة.

كثافات متحركة بشارع الهرم والمريوطية

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات متحركة بشارع الهرم والمريوطية بسبب استمرار أعمال تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، إلى جانب تباطؤ حركة السيارات بمناطق المساحة والطالبية ومدكور، مع توجيه قائدي المركبات إلى الطرق البديلة لتخفيف الأحمال المرورية.

وشهد محور صفط اللبن وكوبري الجيزة المعدني تباطؤًا نسبيًا في حركة السيارات، خاصة للقادم من مناطق فيصل والهرم باتجاه جامعة القاهرة والدقي، فيما انتظمت الحركة المرورية أعلى محور روض الفرج والطريق الدائري الأوسطي.

وانتشرت الخدمات المرورية والأوناش بالمحاور الرئيسية والميادين المهمة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على حركة السير، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة اللازمة أمام قائدي السيارات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات رجال المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة بالمحاور السريعة والطرق الدائرية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع التكدسات المرورية خلال فترات الذروة.

