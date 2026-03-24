أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين منتخب البرازيل وفرنسا، في لقاء ودي ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وفرنسا الودية

من المقرر أن يلتقي منتخبا البرازيل وفرنسا وديًا يوم الخميس المقبل، الموافق 26 من شهر مارس الجاري.

وتقام المباراة على ملعب بوسطن ستاديوم في الولايات المتحدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفرنسا

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، حصولها علي حقوق نقل المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا، لتنقل بشكل مجاني عبر القناة للجماهير العربية.

