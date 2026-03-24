أُصيب 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة أرز وكفتة فاسدة داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تفاصيل واقعة التسمم الغذائي

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول 3 أطفال مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، وهم "محمد م. ع." 5 أعوام، وشقيقه "حمزة " 5 أعوام، و "مسك أ. ن." 3 أعوام، وذلك بعد تناولهم وجبة أرز وكفتة غير صالحة للاستهلاك.

نقل الأطفال للمستشفى وتلقي العلاج

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للأطفال، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى بني سويف التخصصي، لحين استقرار حالتهم الصحية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.