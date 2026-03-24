كلّف المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقًا من أعضاء النيابة يضم المستشار عمرو علي، والمستشار محمد سيد، وهناء محمد وكيل أول النيابة، وإسراء محمد وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع حادث مصرع طفل إثر سقوطه داخل حفرة بمشروع تحت الإنشاء بمدينة الرحاب مساء أمس الاثنين.

مشاركة لجنة فنية من الإسكان في المعاينة

وانتقل فريق النيابة بصحبة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان بأسيوط، حيث جرى فحص الموقع الذي تبيّن أنه منطقة حفر لإنشاء أساسات مركز تجاري بعمق يصل إلى أربعة أمتار، وممتلئ جزئيًا بمياه غير معلومة المصدر بعمق يقارب مترًا ونصف، دون وجود أي وسائل أمان لحماية المارة.

غياب إجراءات السلامة في منطقة محاطة بمرافق حيوية

وأظهرت المعاينة أن موقع الحفر يقع بمحاذاة مدرسة تعليم أساسي ومخبز وعدد من العمارات السكنية، ما يزيد من خطورة عدم وجود احتياطات السلامة اللازمة في محيط المشروع.

استماع لشهود العيان وبدء الإجراءات القانونية

وقام فريق النيابة بسماع أقوال عدد من شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته، قبل اتخاذ سلسلة من القرارات اللازمة لاستكمال التحقيقات.

قرارات النيابة الإدارية بشأن الحادث

عقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية القرارات التالية:

- طلب ملف الترخيص الخاص بمشروع إنشاء المركز التجاري محل الواقعة.

- إعادة طلب اللجنة الفنية من مديرية الإسكان بأسيوط لاستكمال الفحص.

- استدعاء المختصين بجهاز تنمية أسيوط الجديدة لسماع أقوالهم.

استمرار التحقيقات

وأوضحت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف أسباب التقصير وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.