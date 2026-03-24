تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل داخل الوحدة الصحية بقرية “طهنشا”، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض خلال النوبتجيات الرسمية، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وعدم التهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطن.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الأقسام الطبية المختلفة، واطلع على دفاتر تسجيل المترددين بكل قسم، للوقوف على حجم الإقبال ونوعية الخدمات المقدمة، ومدى سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، كما أجرى مراجعة دقيقة داخل صيدلية الوحدة، وتمت مطابقة الأرصدة الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية مع السجلات الرسمية، خاصة أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية وأدوية الطوارئ، للتأكد من توافرها وعدم وجود أي عجز.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة الصحية بقرية طهنشا أُنشئت عام 1936 وتم تطويرها عام 2005، وتقع على مساحة 1476 مترًا مربعًا، وتخدم نحو 29 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنها تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الاستقبال والطوارئ، وطب الأسرة، وعيادة الأسنان، ومتابعة الحوامل والأطفال والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والصيدلية، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية وبرامج ترصد الأمراض المعدية وصحة البيئة.

وأضاف أن مؤشرات الأداء خلال الشهر تعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة، وبلغ متوسط المترددين 2500 حالة شهريًا، وتصدرت خدمات تنظيم الأسرة بإجمالي 2178 مستفيدة، تلتها العيادات الخارجية بـ2161 حالة، كما تم صرف أدوية لـ1812 حالة، وتسجيل 834 زيارة بوحدة متابعة الأطفال والتطعيمات، و321 حالة بعيادة الطفل المريض، و245 حالة لمتابعة الحوامل، إلى جانب 633 خدمة معمل، و297 حالة بعيادة الأسنان، و135 حالة لعيادة الغدة الدرقية، و91 حالة بقسم الاستقبال والطوارئ.