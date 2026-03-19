بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي عن إطلاق سيارتها العائلية MGS9 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة العائلية MGS9 الجديدة تأتي بطول يبلغ نحو 5 أمتار، مع قاعدة عجلات بطول يقترب من 3 أمتار لتوفير مساحة لما يصل إلى سبعة ركاب.

كما توفر السيارة مساحة تخزين تبلغ 320 لترا حتى مع استخدام كافة المقاعد، وتصل هذه السعة إلى أكثر من 1000 لتر عند طي صف الجلوس الثالث.

وفي المقصورة الداخلية، اعتمدت الشركة على لغة عصرية مع واجهة رقمية مزدوجة بشاشتين قياس 3ر12 بوصة، مع التركيز بشكل لافت على سهولة الاستخدام وتجربة القيادة.

دفع هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة MGS9 الجديدة على نظام دفع هجين Plug- in يتكون من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 5ر1 لتر يعمل بالتوازي مع محرك كهربائي وبطارية بسعة تقارب 25 كيلووات/ساعة.

وتمنح هذه المنظومة السيارة القدرة على قطع مسافة تصل إلى 101 كلم بالاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري

الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

بسبب الحرب بالشرق الأوسط.. نيسان تقرر خفض إنتاج الآلاف من سياراتها