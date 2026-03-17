إعلان

بعد طرد 7500 عامل.. أودي توضح حقيقة إقالة المزيد من موظفيها

كتب : مصراوي

01:47 م 17/03/2026 تعديل في 01:47 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميونخ - (د ب أ):

استبعدت شركة "أودي"، التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، تنفيذ خفض إضافي للوظائف خلال السنوات المقبلة.

وقبل إعلان النتائج السنوية للشركة، قال عضو مجلس الإدارة لشؤون الموارد البشرية زافير روس في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "لن يكون هناك أي خفض إضافي في الوظائف يتجاوز الـ 7500 وظيفة المتفق عليها"، وذلك في إشارة إلى الرقم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي. وأضاف روس: "الضمان الوظيفي قائم حتى نهاية 2033".

كما أكدت أودي التزامها بتحقيق خفض الوظائف دون اللجوء إلى تسريح العاملين. وقال روس: "لا أحد يحتاج إلى القلق بشأن وظيفته... لا توجد حالات فصل لأسباب تشغيلية".

وأوضح روس أن جزءا كبيرا من خفض العمالة المخطط له قد تم بالفعل إطلاقه، حيث تم الاتفاق على خفض ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة من إجمالي الـ 7500 وظيفة المعلن عن شطبها بحلول نهاية عام 2027. وقال: "نحن نسير على طريق جيد للغاية. لقد قمنا بالفعل بتنفيذ أو تثبيت تعاقدي لـ 65% من التعديلات المخطط لها بالنسبة لـ 6 آلاف وظيفة. إما أن هؤلاء الموظفين قد غادروا بالفعل أو تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن موعد وكيفية مغادرتهم".

أودي الألمانية خفض العمالة صناعة السيارات أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

