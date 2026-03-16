ألفا روميو تطلق سيارتها Tonale الـSUV الجديدة في الأسواق.. صور

كتب : مصراوي

01:40 م 16/03/2026 تعديل في 01:40 م
    ألفا روميو Tonale
    ألفا روميو Tonale
    ألفا روميو Tonale

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة ألفا روميو عن إطلاق سيارتها Tonale المدمجة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Tonale المدمجة الجديدة تتوفر بمحرك هجين بقوة 175 حصانا مع نظام دفع أمامي، وكذلك بنظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in بقوة 270 حصانا مع نظام دفع رباعي.

أربع فئات تجهيز

وتتوفر السيارة Tonale الجديدة بأربع فئات تجهيز هي: Tonale وSport Speciale وVeloce وSport Speciale Launch.

وشملت التحديثات المقصورة الداخلية أيضا؛ حيث حصلت السيارة على مقاعد جديدة بمواد الجلد أو ألكانتارا مع خياطة متباينة، إضافة إلى مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا مع التدفئة والتهوية.

كما تضم السيارة تجهيزات مثل مكيف هواء ثنائي المناطق، ونظام الشحن اللاسلكي للهواتف، ونظام المساعدة شبه الآلية على الركن.

وتشتمل المقصورة الداخلية أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12,3 بوصة ونظام الملتيميديا Alfa Connect بشاشة 10,25 بوصة مع دعم الاتصال اللاسلكي بالهاتف وتحديثات النظام عبر الهواء.

ألفا روميو Tonale الجديدة ألفا روميو المدمجة

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
أخبار مصر

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع
ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي
أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

مجدي الجلاد يسأل د. مصطفى الفقي عن إمكانية تعديل الدستور: لا مؤشرات
مجدي الجلاد يسأل د. مصطفى الفقي عن إمكانية تعديل الدستور: لا مؤشرات

