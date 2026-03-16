ألفا روميو تطلق سيارتها Tonale الـSUV الجديدة في الأسواق.. صور

ارتفاع أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 في مصر حتى 40 ألف جنيه

15 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري تيجو 7 الجديدة المجمعة في مصر

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة ألفا روميو عن إطلاق سيارتها Tonale المدمجة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Tonale المدمجة الجديدة تتوفر بمحرك هجين بقوة 175 حصانا مع نظام دفع أمامي، وكذلك بنظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in بقوة 270 حصانا مع نظام دفع رباعي.

أربع فئات تجهيز

وتتوفر السيارة Tonale الجديدة بأربع فئات تجهيز هي: Tonale وSport Speciale وVeloce وSport Speciale Launch.

وشملت التحديثات المقصورة الداخلية أيضا؛ حيث حصلت السيارة على مقاعد جديدة بمواد الجلد أو ألكانتارا مع خياطة متباينة، إضافة إلى مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا مع التدفئة والتهوية.

كما تضم السيارة تجهيزات مثل مكيف هواء ثنائي المناطق، ونظام الشحن اللاسلكي للهواتف، ونظام المساعدة شبه الآلية على الركن.

وتشتمل المقصورة الداخلية أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12,3 بوصة ونظام الملتيميديا Alfa Connect بشاشة 10,25 بوصة مع دعم الاتصال اللاسلكي بالهاتف وتحديثات النظام عبر الهواء.

اقرأ أيضًا:

