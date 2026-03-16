أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، زيادة جديدة بأسعار السيارة تيجو 4 برو كروس أوفر موديل 2026 خلال شهر مارس الجاري بقيمة ثابتة 20 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت أسعار شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر تبدأ من 915 ألف جنيه بدلًا من 895 ألف جنيه، والفئة الثانية 955 ألف جنيه مقابل 935 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا ارتقت إلى مليون و20 ألف جنيه مقارنة بمليون جنيه.

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.