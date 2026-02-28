أسعار سيارات جيتور في السوق المصري تبدأ من 1.03 مليون جنيه

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية زيرو في مصر

تقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر 6 طرازات جديدة محليا قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

تتراوح أسعار سيارات جيتور في السوق المحلي بين مليون 30 ألف جنيه و حتي مليون 825 ألف جنيه.

ونستعرض في هذا التقرير جميع سيارات جيتور الصينية بالسوق المصري.

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه.

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه،و موديل 2026 تبدأمن 1,160,000 جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، وموديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,155,000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه

جيتور T1

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 1,695,000 جنيه لفئة matt colour

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,775,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Colour بسعر 1,825,000 جنيه.

