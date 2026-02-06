إعلان

جي بي أوتو تعزز حضور Li Auto في السوق المصري بمعرض أوتومورو 2026

كتب : مصراوي

03:10 م 06/02/2026

جي بي أوتو تعزز حضور Li Auto في السوق المصري بمعرض

تغطية - محمد جمال:

تشارك شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة Li Auto في السوق المصري، في فعاليات معرض أوتومورو 2026 المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 فبراير، من خلال عرض ثلاثة من أبرز طرازات العلامة في فئة السيارات الكهربائية الممتدة المدى (REEV)، وهي: Li 6 Pro، وLi 7 Ultra، وLi 9 Ultra.

وتمثل مشاركة Li Auto في المعرض دخولًا قويًا للعلامة في السوق المحلي، عبر مجموعة طرازات تجمع بين الأداء الرياضي والفخامة الراقية والتقنيات الذكية المتقدمة، مع التركيز على تلبية احتياجات العائلات العصرية الباحثة عن الراحة، الأمان، ومدى قيادة طويل دون القلق بشأن الشحن.

وفي هذا السياق، قال سعد حبيب، المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي أوتو: "تمثل مشاركة Li Auto في معرض أوتومورو محطة مهمة لتعزيز مفهوم الفخامة الذكية في مصر. طرازات Li 6 Pro وLi 7 Ultra وLi 9 Ultra تعكس فلسفة Li Auto في الجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة والراحة المطلقة، لتوفر تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات الحياة اليومية والسفر الطويل، مع أعلى مستويات الأمان والاعتمادية."

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات لي أوتو في السوق المصري:

Li6 Pro

تقدم Li 6 Pro بمنظومة هجينة متطورة مدعومة بنظام REEV-4WD بقوة 300 كيلووات وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثوانٍ، وبين مدى قيادة طويل يصل إلى 1,390 كم وفق معيار CLTC.

Li 7 Ultra

تأتي Li 7 Ultra بقوة 330 كيلووات مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتسارع يبلغ 5.3 ثوانٍ، ومدى قيادة يصل إلى 1.421 كم.

Li 9 Ultra

تأتي Li 9 Ultra بقوة 330 كيلووات وتسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.18 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 1,412 كم وفق CLTC.

