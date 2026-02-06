بايك تمنح عملاء مصر مزايا استثنائية أثناء معرض أوتومورو 2026

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لعلامة بايك في السوق المصري، عن تقديم عرض خاص بالسوق المصري بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات “أوتومورو 2026” في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر

وأوضحت الشركة، أن العرض يشمل صيانة مجانية لمدة تصل إلى عامين أو حتى 40 ألف كيلومتر على طرازات BAIC BJ30 وBAIC X7 وBAIC X55، وذلك للحجوزات التي تتم خلال فترة انعقاد المعرض فقط، في إطار حرصها على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء وتعزيز تجربة التملك.

وأكدت «ألكان أوتو» أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم انتشار سيارات BAIC في السوق المصري، من خلال تقديم مزايا تنافسية تجمع بين التصميم العصري، والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب خفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

ويُذكر أن معرض Automorrow يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات بمصر، حيث يشهد مشاركة واسعة من العلامات العالمية، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث الطرازات والحلول المستقبلية في عالم التنقل.