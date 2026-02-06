25 صورة من فعاليات اليوم الأول لمعرض ''أوتومورو 2026'' للسيارات

تغطية - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

انطلقت صباح أمس الخميس 5 فبراير 2026 فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات “أوتومورو 2026” في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور جماهيري كبير واهتمام واسع من الجمهور.

يأتي المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية بمشاركة أكثر من 26 شركة وعلامة تجارية من كبرى وكلاء السيارات في السوق المصري، بالإضافة إلى رعاة رسميين مثل شل وDrive Finance والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.

شهد اليوم الأول حضورًا قويًا من الوكلاء والعلامات، حيث عرضت الشركات أحدث الطرازات والتقنيات الذكية في عالم السيارات، مع التركيز على الفئات الكهربائية والهجينة والممتدة المدى، إضافة إلى عروض تمويلية وتشغيلية لجمهور الزوار.

في جناح جي بي أوتو، وفرت العلامة تجربة قيادة مباشرة لزوار المعرض على سيارات هافال الجديدة، في مبادرة لتمكين العملاء من اختبار أداء السيارات بأنفسهم.

كما شاركت Hyundai Egypt بتشكيلة واسعة من نماذجها، مستعرضة مستقبل التنقل الذكي والتقنيات الحديثة في سياراتها، ما لاقى اهتمام الزوار ومحبي التقنية في قطاع السيارات.

من جانبها، قدمت GB Auto عرضًا متكاملًا لسيارات Li Auto الكهربائية الممتدة المدى، من بينها طرازات Li 6 Pro وLi 7 Ultra وLi 9 Ultra، مؤكدًة عزيمة الوكيل على تقديم أحدث حلول التنقل الذكي والفخامة للمستهلك المصري.

كما شهد المعرض الكشف عن سيارة ديبال G318 الجديدة لأول مرة في مصر، والتي تنتمي لفئة السيارات REEV ذات المدى الممتد الكهربائي.

وفي جناح SN Automotive، استعرضت الشركة موديلات من Dongfeng وM-Hero وVoyah، ما منحه زوار المعرض فرصة للإطلاع على تنوع الفئات بين الاقتصادية والعائلية والفاخرة الكهربائية.

كما شاركت EXEED Egypt بعروض حصرية وتقنيات حديثة في سياراتها، مع خدمات تمويلية مميزة لجذب العملاء داخل الحدث.

وقدمت قصراوي جروب طرازات جيتور ضمن فعاليات اليوم الأول ومنها سيارتها جيتور T2 الجديدة بتكنولوجيا i-DM ، بينما دشنت شيري إطلاق Arrizo 6 GT رسميًا في مصر إلى جانب مجموعة من سياراتها الرياضية المتنوعة. كما كان لعلامة سوايست (Soueast) جناحًا مميزًا يعرض تشكيلة من موديلاتها أمام الزوار، ضمن فعاليات المعرض الأكبر في قطاع السيارات بمصر.

كما شهد المعرض إطلاق السيارة الجديدة بايك X35 في السوق المصري، حيث عرضت مجموعة ألكان أوتو هذا الطراز من فئة الكروس أوفر المدمجة للمرة الأولى خلال فعاليات اليوم الأول.

إلى جانب العروض الرئيسية للسيارات، تميز اليوم الأول بوجود العديد من العروض الترويجية والتسهيلات التمويلية المقدمة من بعض الوكلاء والرعاة، ما عزز من تفاعل الزوار وزاد من حماسهم لاستكشاف المزيد من السيارات والتقنيات المعروضة في أروقة المعرض.

