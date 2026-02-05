إعلان

في "أوتومورو 2026".. الكشف عن شيري أريزو 6 GT رسميًا بالسوق المصري

كتب : مصراوي

03:43 م 05/02/2026
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة

تغطية - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

كشفت مجموعة جي بي أوتو،الوكيل المحلي لحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن السيارة أريزو 6 GT رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

جاء الكشف عن سيارة شيري الجديدة داخل جناج شيري بمعرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 840.000 جنيه للفئة الأولى و900.000 جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

تعمل Arrizo 6 GT بمحرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.

أسعار السيارات أوتومورو 2026 شيري أريزو سيارات شيري

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
