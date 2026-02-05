في "أوتومورو 2026".. الكشف عن شيري أريزو 6 GT رسميًا بالسوق المصري

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي

تغطية - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

كشفت مجموعة جي بي أوتو،الوكيل المحلي لحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن السيارة أريزو 6 GT رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

جاء الكشف عن سيارة شيري الجديدة داخل جناج شيري بمعرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 840.000 جنيه للفئة الأولى و900.000 جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

تعمل Arrizo 6 GT بمحرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.