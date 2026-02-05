كايي إيجيبت تعلن عن تخفيض أسعار سياراتها على هامش معرض "أوتومورو 2026"

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026

أعلن محمد فرج، رئيس مجلس إدارة شركة KAIYI Motors Egypt، إن الشركة هي الوكيل الحصري لعلامة KAIYI في مصر، نافياً أي مفاوضات مع وكيل آخر أو تفويض لأي طرف خارجي لتمثيل العلامة في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر على هامش معرض مصر الدولي للسيارات Automorrow 2026، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، مع عرض منتجات الشركة الجديدة وخطط التوسع المحلي.

وأوضح فرج، أن الشركة وقعت اتفاقية لتجميع السيارات محليًا مع KME، موضحًا أن الشركة الأم ستدعم الوكيل المصري بكافة الموارد الفنية والبشرية لضمان إنتاج سيارات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين، مع توفير الدعم الفني والهندسي للمشروع.

وأشار فرج إلى أن شبكة مراكز الخدمة وقطع الغيار لدى KAIYI في مصر تتوسع حاليًا، حيث تضم أربع مراكز حالية في جسر السويس والقطامية والإسكندرية والسويس، مع خطط لافتتاح فرعين إضافيين خلال شهرين، إلى جانب اعتماد موزعين معتمدين في المنصورة ودمياط وطنطا وأسيوط، وخطط مستقبلية لافتتاح مركز خدمة جديد في المعادي.

وخلال المعرض، أعلنت الشركة عن عروض خدمة وصيانة مميزة تشمل صيانة مجانية لمدة 6 سنوات أو حتى 160 ألف كم على سياراتها، مع ضمان محرك يمتد حتى 10 سنوات أو مليون كم، فيما تشمل بعض الطرازات KAIYI X3 وX7 وBHV موديلات الفلاج شيب، مع تقديم خصومات لفترة محدودة:

سيارة X3 بسعر 799.9 ألف جنيه (بدلاً من 810 ألف جنيه)

سيارة X3 تربو 1500 سي سي بسعر 849.9 ألف جنيه.

سيارة X7 فلاج شيب بنزين بسعر 1.295.900 جنيه لمدة 15 يومًا بدلاً من 1.395.900 جنيه

سيارة BHV فلاك شيب بسعر 1.499.900 جنيه مع فترة تسليم 21 يومًا

وأكد فرج أن الشركة ستواصل طرح موديلات جديدة خلال العام، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وتجربة متكاملة للمستهلك المصري.

يذكر أن الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كان تفقد أجنحة معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»و عقب انتهاء مراسم الافتتاح والجولة الرسميةوإقامة مؤتمرًا صحفيًا شدد خلاله على أهمية صناعة السيارات ودعم الدولة لها من خلال استراتيجية صناعة السيارات.

وشهدت فعاليات المعرض إطلاق عدد من السيارات الجديدة لكل من توكيلات: "بايك-شيري-ديبال-ساوإيست"