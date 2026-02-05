إعلان

تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026

كتب : سهيلة أسامة

04:58 م 05/02/2026 تعديل في 05:16 م
    النجمة ياسمين عبدالعزيز
    منه شلبي بالمسلسل
    مي كساب
    يارا السكري
    نيللي كريم
    ريهام حجاج (4)
    هند صبري
    مصطفى شعبان في مسلسل درش
    الفنان طارق لطفي

يشهد موسم دراما رمضان 2026 تنافس كبير بين نجوم الفن، ويقدم عدد من الفنانين أدوارًا مختلفة وغير تقليدية.

مصراوي يعرض لكم مهن أبطال دراما رمضان لموسم 2026:

أحمد العوضي "ملاكم"

يخوض الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي"، حيث يجسد شخصية ملاكم في منطقة شعبية.

نيللي كريم "مصممة مجوهرات"

تجسد نيللي كريم دور مصممة مجوهرات ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب"، والذي تدور قصته حول شيف إيطالي يأتي إلى مصر لافتتاح مطعمه، ليجد نفسه داخل شبكة علاقات مليئة بالحب والتحديات الأسرية والمهنية، في إطار إنساني رومانسي.

ريهام حجاج "إنفلونسر"

تجسد ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل "توابع" شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تتورط في قضية قتل، وتسعى لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي، يكشف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الوعي العام.

هند صبري "تاجرة مخدرات"

تظهر الفنانة هند صبري بدور تاجرة مخدرات في مسلسل "مناعة"، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، ورياض الخولي، إلى جانب كوكبة من النجوم.

مصطفى شعبان "عطار"

يجسد مصطفى شعبان شخصية عطار ضمن أحداث مسلسل "درش"، الذي تدور أحداثه في إطار دراما شعبية مليئة بالمفاجآت.

ياسمين عبدالعزيز "ممثلة"

تجسد الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية ممثلة تدعى "جليلة"، ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "وننسى اللي كان".

يارا السكري "مدرسة"

تجسد الفنانة الشابة يارا السكري، شخصية مدرسة لغة إنجليزية، ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"

مي كساب "لبيسة"

تجسد الفنانة مي كساب شخصية "لبيسة"، ضمن أحداث مسلسل "نون النسوة"، المكون من ١٥ حلقة.

كريم فهمي "بودي جارد"

الفنان كريم فهمي، يجسد ضمن أحداث مسلسل "وننسى اللي كان"، شخصية بودي جارد.

منة شلبي "طبيبة"

تشارك الفنانة منة شلبي في دراما رمضان بمسلسل "أصحاب الأرض"، وتجسد شخصية طبيبة تدخل إلى قطاع غزة.

طارق لطفي "رجل أعمال"

يجسد الفنان طارق لطفي شخصية رجل أعمال، ضمن مسلسل "فرصة أخيرة".

