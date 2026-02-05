ارتفاع قيمة التداولات بالبورصة 1.5% إلى نحو 464 مليار جنيه في أسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.5% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 463.8 مليار جنيه بعدد نحو 11.2 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 828 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.09%.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 5.11%.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.96%.