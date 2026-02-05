من داخل "أوتومورو 2026".. انطلاق ديبال G318 الجديدة لأول مرة في مصر

تغطية - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

كشفت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، عن سيارتها الجديدة G318 لأول مرة محليًا، وذلك خلال مشاركتها في معرض AutoMorrow الدولي للسيارات.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة الصينية أن طرح G318 بمثابة خطوة ومحطة جديدة ضمن رحلة العلامة في مصر، وتؤكد التزامها بتقديم طرازات تلبي تطلعات فئة متنامية من العملاء الباحثين عن الأداء المتفوق والقدرات المتقدمة على مختلف الطرق.

تتوفر ديبال G318 الجديدة بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و950 ألف جنيه.

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

وتتميز السيارة بحزمة متكاملة من التقنيات المتطورة، تشمل نظام كاميرات 360 درجة مع خاصية الشاسيه الشفاف، ونظام تعليق هوائي ب 6 مستوايات مختلفه يعزز الثبات والراحة في مختلف ظروف القيادة، فضلًا عن جنوط قياس 20 بوصة تضيف حضورًا قويًا على الطريق وتكمل التصميم الجريء للسيارة.

وفي إطار تعزيز ثقة العملاء، توفر ديبال ضمانًا ممتدًا على السيارة لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص بمنظومة REEV لمدة 8 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، ما يعكس التزام العلامة بتقديم تجربة امتلاك موثوقة وقيمة طويلة الأمد.