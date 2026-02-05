تشارك شركة إكسيد مصر في فعاليات معرض أوتومورو خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز تواجدها في السوق المصري والتواصل المباشر مع العملاء، وذلك من خلال جناح يعكس هوية العلامة الصينية الفاخرة ويبرز أحدث ما تقدمه من حلول تنقل ذكية وتجربة امتلاك متكاملة.

وتستعرض إكسيد مصر خلال مشاركتها في المعرض كامل مجموعة طرازاتها المتاحة في السوق المصري، بما في ذلك طراز LX بأعلى فئة تجهيزات في فئته، إلى جانب طرازي ES، وET، المزودين بتقنية REEV المتطورة، التي تمثل أحد أبرز حلول إكسيد في مجال التنقل الذكي والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

وتأتي مشاركة إكسيد في المعرض هذا العام امتدادًا لسلسلة من المشاركات القوية التي حرصت الشركة خلالها على تقديم مفهوم مختلف للفخامة والتكنولوجيا، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري وتقديم حلول مرنة تواكب تطلعات العملاء.

وخلال أيام المعرض، تقدم إكسيد مصر مجموعة من العروض التمويلية الحصرية على طرازي RX، وVX، بالتعاون مع شركائها من الجهات التمويلية، بما يتيح للعملاء فرص امتلاك تشمل: دفع 50% مقدم مع فائدة صفر% وسداد كامل المبلغ المتبقي بعد 12 شهرًا بنظام الدفعة الواحدة، أو دفع 50% مقدم مع فائدة صفر% وتقسيط باقي المبلغ على عامين بأقساط شهرية متساوية، أو عرض "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مع فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر.

وقال يحيى عبد القدوس، المدير العام لشركة إكسيد مصر: "نحرص في إكسيد مصر على أن تكون مشاركتنا في المعارض الكبرى فرصة حقيقية لتقريب العلامة من عملائنا، من خلال استعراض كامل مجموعة طرازاتنا التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مرنة ومدروسة على طرازي RX، وVX، تسهّل قرار الشراء وتمنح العملاء تجربة امتلاك مريحة وواضحة".

وأضاف عبد القدوس: "مشاركتنا في أوتومورو تعكس التزام إكسيد بتقديم قيمة حقيقية للسوق المصري، سواء عبر تنوع الطرازات المعروضة أو من خلال العروض الحصرية، بما يدعم خططنا التوسعية ويعزز علاقتنا طويلة الأمد مع عملائنا".

وتدعو إكسيد مصر زوار معرض أوتومورو إلى زيارة جناحها للتعرف عن قرب على كامل مجموعة طرازات إكسيد، واكتشاف مستويات الفخامة والتجهيزات المتقدمة وتقنيات REEV الحديثة، والاستفادة من العروض التمويلية الحصرية المتاحة على RX، وVX، طوال فترة المعرض.