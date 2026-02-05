إعلان

ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 2.9% في أسبوع

كتب : ميريت نادي

05:46 م 05/02/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.9%، إلى نحو 3.2 تريليون جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع

انخفض رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 0.1%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 5.9%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 1.6%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع

انخفض رأس المال السوقي بقطاع البنوك، حيث سجل 25.50% من إجمالي رأس المال .

وهبط رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية، حيث سجل 13.15% من إجمالي رأس المال.

وانخفض رأس المال السوقي بقطاع العقارات، حيث سجل 11.80% من إجمالي رأس المال.

أذون الخزانة

سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 4.8 مليار جنيه.

فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 2.1 مليار جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي رأس المال السوقي للبورصة مؤشرات البورصة خلال أسبوع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر للناشئات بالزي الأساسي ضد بنين
كرة نسائية

الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر للناشئات بالزي الأساسي ضد بنين
8 مصابين في انقلاب "ربع نقل" بطريق الزعفرانة
أخبار المحافظات

8 مصابين في انقلاب "ربع نقل" بطريق الزعفرانة
شعبة السكر توضح أسباب ارتفاع الأسعار إلى 27 ألف جنيه للطن
اقتصاد

شعبة السكر توضح أسباب ارتفاع الأسعار إلى 27 ألف جنيه للطن
بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن
زووم

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت