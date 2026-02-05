ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 2.9% في أسبوع
كتب : ميريت نادي
البورصة المصرية
ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.9%، إلى نحو 3.2 تريليون جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع
انخفض رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 0.1%.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 5.9%.
وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 1.6%.
رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع
انخفض رأس المال السوقي بقطاع البنوك، حيث سجل 25.50% من إجمالي رأس المال .
وهبط رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية، حيث سجل 13.15% من إجمالي رأس المال.
وانخفض رأس المال السوقي بقطاع العقارات، حيث سجل 11.80% من إجمالي رأس المال.
أذون الخزانة
سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 4.8 مليار جنيه.
فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 2.1 مليار جنيه.