ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 2.9% في أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.9%، إلى نحو 3.2 تريليون جنيه في نهاية الاسبوع الحالي، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع

انخفض رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX30 بنسبة 0.1%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشرEGX 70 بنسبة 5.9%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر EGX100 بنسبة 1.6%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال أسبوع

انخفض رأس المال السوقي بقطاع البنوك، حيث سجل 25.50% من إجمالي رأس المال .

وهبط رأس المال السوقي بقطاع المواد الأساسية، حيث سجل 13.15% من إجمالي رأس المال.

وانخفض رأس المال السوقي بقطاع العقارات، حيث سجل 11.80% من إجمالي رأس المال.

أذون الخزانة

سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 4.8 مليار جنيه.

فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 2.1 مليار جنيه.