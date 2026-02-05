نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026

تشارك مجموعة جي بي أوتو الوكيل الحصري للعلامة التجارية هافال في مصر، في فعالية Automorrow، التي تنطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير في مركز القاهرة الدولي للمعارض - التجمع الخامس.

وقالت جي بي أوتو إن مشاركتها بالنسخة الأولى من "أوتومورو" تتتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز حضورها في السوق المصري وترسيخ مكانتها كعلامة رائدة في فئة سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب الوكيل المحلي فإن حضور هافال في Automorrow يمثل تجربة متكاملة تعكس رؤية هافال لمستقبل التنقل، حيث تجمع بين التصميم المتطور، والتكنولوجيا الذكية، والحلول العملية التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، مع التركيز على الجودة والاعتمادية وخدمات ما بعد البيع.

وخلال أيام المعرض تتيح هافال للزوار فرصة اختبار القيادة الفعلية لمجموعة مختارة من أحدث طرازاتها، بما يشمل: Haval H7 Hybrid ، وHaval H6 Hybrid ، وHaval H6 الجديدة، وHaval Jolion FL.

كما تستعرض العلامة التجارية كامل مجموعة طرازاتها المتاحة في السوق المصري، لتمنح العملاء تجربة شاملة تمكنهم من التعرف عن قرب على أحدث ما تقدمه هافال من حلول مبتكرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويضم جناح هافال بالمعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصًا لتعزيز تفاعل الزوار مع العلامة التجارية، إلى جانب هدايا وجوائز تقدم للحضور في أجواء تجمع بين الترفيه والتجربة العملية.

قال محمد مراد، نائب رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب (PC Sales Franchise VP) بشركة جي بي أوتو، قائلًا: "تعكس المشاركة في فعالية Automorrow التزام هافال بتقديم تجربة متكاملة للعملاء، لا تقتصر فقط على المنتج، بل تمتد لتشمل الابتكار، والاعتمادية، وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف مراد أن هافال تحرص من خلال هذه المشاركة على إتاحة الفرصة للعملاء لاختبار سيارات هافال بأنفسهم، والتعرف على ما نقدمه من قيمة حقيقية في سوق السيارات المصري".

وتؤكد جي بي أوتو من خلال هذه المشاركة حرصها على دعم استراتيجية هافال في مصر، وتقديم علامة تجارية قادرة على تلبية تطلعات العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتكلفة التنافسية، ضمن منظومة متكاملة من خدمات البيع وما بعد البيع.