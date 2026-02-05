إعلان

الوزير يتفقد معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"

كتب : مصراوي

04:48 م 05/02/2026
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات
  • عرض 10 صورة
    من جولة الفريق كامل الوزير بمعرض أوتومورو للسيارات

تغطية - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أروقة معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدار أربعة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وحرص نائب رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية على مشاهدة والتحاور مع بعض من مسئولي العلامات التجارية المشاركة بالمعرض، كما تفقد عدد من الأجنحة واستقل بعض السيارات التي يتم تصنيعها محليًا وأبرزها ستروين c4x.

ويشارك في النسخة الأولى من معرض "أوتومورو 2026" نحو 26 شركة وعلامة تجارية مختلفة، بالإضافة إلى شركات بالإضافة إلى مشاركة شركة "شل" الراعي البلاتيني، وشركة "درايف فاينانس - Drive Finance" راعٍ بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.

وتزامنًا مع انطلاق معرض "أوتومورو 2026" تجري العديد من الشركات العارضة تحركات واسعة واستعدادات داخلية كبيرة لاستقبال جمهور المعرض بأفضل العروض والتخفيضات وكل ما هو جديد؛ علاوة على الاهتمام والترقب الإعلامي لتغطية فعاليات هذا الحدث.

ومن المقرر أن يعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن سيارات جديدة تقدم لعملاء السوق المحلي لأول مرة، وفي مقدمة تلك السيارات شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا، وبايك X35، وديبال G318.

معرض أوتومورو الفريق كامل الوزير معرض سيارات تجارة السيارات معرض مصر الدولي للسيارات

