قيمة وايمو للسيارات ذاتية القيادة تتجاوز 125 مليار دولار في فبراير

كتب : مصراوي

12:22 م 04/02/2026

شركة وايمو لسيارات الأجرة ذاتية القيادة

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة جمع تمويلات جديدة بقيمة 16 مليار دولار على أساس وصول قيمتها السوقية إلى 126 مليار دولار وهو ما يمثل مرحلة جديدة رئيسية في النظرة التجارية لتقنيات القيادة الذاتية للسيارات.

ومازالت مجموعة ألفابيت مالكة جوجل المستثمر الرئيسي في الشركة، في الوقت الذي قادت جولة التمويل الأخيرة شركات دراجونير إنفستمنت جروب ودي.إس.تي جلوبال وسيقويا كابيتال إلى جانب مساهمة مهمة من شركات أندرسن هوروفيتس ومبادلة كابيتال وبيسمير فينشر بارتنرز وسيلفر ليك وتايجر جلوبال ورو برايس.

وأبرزت وايمو قوة عوامل السلامة في سياراتها ذاتية القيادة مشيرة إلى أن هذه السيارات قطعت حوالي 127 مليون ميلا مع انخفاض معدلات الحوادث الخطيرة لها بنسبة 90% مقارنة بقيادة البشر للسيارات.

وفي عام 2025 زاد إجمالي المسافات التي قطعتها سيارات وايمو ذاتية القيادة بمقدار المثلين إلى 15 مليون رحلة.

وتسير وايمو حاليا أكثر من 400 ألف رحلة أسبوعيا في 6 مدن أمريكية كبرى، وتعتزم التوسع في 20 سوقا إضافية خلال العام الحالي بما فيها طوكيو ولندن.

صناعة السيارات أسعار السيارات سيارات وايمو القيادة الذاتية

