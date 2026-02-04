جامعة بنها تستقبل فريق تقييم مؤسسة AGA للأنظمة الإدارية والبيئية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة (ISO 9001 لسنة 2015)، ونظام السلامة والصحة المهنية (ISO 45001 لسنة 2018)، بالإضافة إلى الإدارة البيئية (ISO 14001 لسنة 2015) من مؤسسة AGA الجهة المانحة لشهادات الأيزو، برئاسة الدكتور محمد أحمد عثمان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والأستاذة شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراهيم جودة، المشرف على المكتب الإعلامي، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الجودة بالجامعة.

وضم وفد المراجعة الخارجية كل من الدكتور عمرو عثمان، والدكتورة منال درويش، والدكتور مصطفى أحمد، والدكتور أحمد كمال.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتي لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية بالجامعة، والوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية، والذي تم تصميمه لجميع إدارات الجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، للتأكد من تحقيق أهدافه. كما أشار إلى أن إدارات الجامعة قد تم إعدادها جيدًا استعدادًا لزيارة المراجعة الخارجية، حرصًا على حصول الجامعة على استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والحصول لأول مرة على شهادة الإدارة البيئية.

وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على توفير الموارد الكافية، البشرية والمالية، لضمان تحقيق الجودة الإدارية، مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة، والتوافق مع القوانين ذات الصلة بالمواصفات الثلاثة.

من جانبه، أشار الدكتور عبد القادر عبد الكريم إلى أن فريق المراجعين بدأ فعاليات المراجعة بجولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة، ثم البدء في عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية حسب الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن زيارة التقييم ستختتم بعقد لقاء ختامي يتم خلاله عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية.