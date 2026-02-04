إعلان

ارتفع 130 جنيها.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:08 م 04/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 130 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4566 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5850 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.22% إلى نحو 5056 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

