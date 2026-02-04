إعلان

حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات بالصين.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

08:15 ص 04/02/2026

مقابض الأبواب المخفية

وكالات

تعتزم الصين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات، ذات الاستخدام الشائع في العديد من طرازات السيارات الكهربائية المباعة في البلاد وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويدخل القرار الجديد الذي أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أول أمس الاثنين، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2027.

أوضحت الوزارة، أن طرازات السيارات الصينية التي حصلت على موافقة على طرحها في الأسواق ستُمنح عامين إضافيين للالتزام بالقرار.

ويشترط أن تتضمن جميع أبواب السيارات آلية فتح ميكانيكية للمقابض، باستثناء باب الصندوق الخلفي مع قواعد أخرى ستعمل على تحسين رؤية مقابض الأبواب الداخلية، كاشتراط وجود علامات رسومية دائمة عليها.

وقد تزايدت أخيرا في الصين المخاوف المتعلقة بالسلامة في ما يخص أبواب السيارات الانسيابية التي تُقلل من مقاومة الهواء لكنها عُرضة للتعطل في حال وقوع حوادث.

وفي أكتوبر الماضي، عجز عناصر الإنقاذ عن فتح أبواب سيارة كهربائية من طراز شاومي كانت تشتعل في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين، وتوفي السائق محاصرا داخل المركبة.

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وتشهد عشرات الماركات الصينية تناميا في أنشطتها في الخارج، وفقا لروسيا اليوم.

