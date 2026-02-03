طرح كوبرا فورمينتور Facelift رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل وموعد طرح 70 سيارة ركوب "ملاكي" للبيع لأعلى سعر بالمزاد العلني المباشر.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من مكتب الخبير المثمن المشرف على عملية البيع، يوم الاثنين الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويتاح للبيع بالمزاد سيارات ماركات "بي إم دبليو - كيا جراند سيراتو - أوبل أسترا - شيفرولية ماليبو - هيونداي إلنترا".

ويشترط للراغبين في دخول المزاد سداد مبلغ تأميني وقدره 75 ألف جنيه، وشراء كراسة الشروط وقيمتها 750 جنيه من "ﻗﻄﺎع أﻣﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺪراﺳﺎت" بفرع البنك الأهلي المصري، شارع مصدق حي الدقي بمحافظة الجيزة.

ويتاح معاينة السيارات في مدينة الشروق بعد شراء كراسة الشروط، صحبة فنيين متخصصين.

وأشار المثمن إلى أن كل سيارة يتم التزايد عليها بشكل فردي وليس بنظام "اللوط" الواحد، ومن يرسو عليه المزاد يسدد قيمة السيارة نقدًا في نفس اليوم.