أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" زيرو في مصر

كتب - محمد جمال:

يشهد سوق السيارات المصري حالة من التنوع الملحوظ في الطرازات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة خاصة مع الانخفاضات الكبيرة الملحوظة، ويبحث العديد من المشترين خلال هذه الأوقات عن الطرازات الأرخص سعرًا بالسوق المحلي.

ومع التراجع الكبير بأسعار السيارات خلال العام 2025، لاتزال فئة كبيرة من المقبلين على الشراء لازالت مهتمه بالطرازات الأتوماتيك الأرخص سعرًا والتي تبدأ أسعارها من 650 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه .

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 الفئة الأولى أوتوماتيك بسعر رسمي 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 699 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.