تخفيضات تصل إلى 150 ألف جنيه على طرازات أرك فوكس في مصر

كتب : محمد جمال

11:49 ص 19/02/2026 تعديل في 12:17 م
  عرض 15 صورة
أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة أرك فوكس الكهربائية، تراجع أسعار عددا من طرازاتها بالسوق المحلي حتى 150 ألف جنيه بينما ارتفعت أسعار أرك فوكس T1 بقيمة 75 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات أرك فوكس الجديدة:

أرك فوكس T1

ارتفعت أسعار أرك فوكس T1 بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه في مصر، وأصبحت تبدأ من 855 ألف جنيه للفئة الأولى، أما فئة الثانية سعرها الرسمي 925 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها الرسمي مليون جنيه.

تعمل أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

تحقق السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر فقط، بفضل اعتمادها على وحدة دفع كهربائية مدمجة بتقنية 8 * 1 -Eight-in-One Electric Drive Unit، وهي التقنية نفسها المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يمنح السيارة كفاءة فائقة ومدى قيادة موسع حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

أرك فوكس ألفا S5

تراجعت أسعار أرك فوكس ألفا S5 الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، وفئة الثانية سعرها مليون 550 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا مليون و 900 ألف جنيه.

تعتمد أرك فوكس ألفا S5 على منظومة كهربائية متطورة تعمل بجهد 800 فولت مدعومة بتقنية Silicon Carbide، وهي من أحدث تقنيات أنظمة الدفع الكهربائي في العالم، توفر معدل شحن سريع يصل إلى 2.6C، ما يسمح بإعادة شحن البطارية في فترات زمنية قصيرة جدًا مع كفاءة طاقية عالية.

وتتوفر السيارة بعدة خيارات من منظومات الدفع. الفئة الأولى تأتي بمحرك كهربائي أمامي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 268 حصانًا، وتعمل بنظام الدفع الأمامي. أما الفئة الأعلى فتتميز بنظام دفع رباعي يضيف محركًا كهربائيًا إضافيًا على المحور الخلفي بقوة 190 كيلوواط أي ما يعادل 255 حصانًا إضافية.

أرك فوكس ألفا T5

تراجعت أسعارأرك فوكس ألفا T5 الكهربائية بقيمة 150 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 450 ألف جنيه للفئة Air، والفئة الثانية Pro بسعر مليون و600 ألف جنيه.

تقدم ألفا T5 الكهربائية لأول مرة في مصر، وتتوفر بمحرك قوته 251 حصانًا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، وبطارية سعتها 65 كيلووات/ساعة تتيح مدى يصل إلى 520 كيلومترًا.

