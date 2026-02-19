تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف منحة رمضان 2026 على بطاقات التموين للفئات المستحقة، بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة، ما أثار تساؤلات المواطنين بشأن عدد السلع المتاحة للصرف وأنواعها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين خلال شهري مارس وإبريل 2026، عبر ماكينات صرف الخبز والمنافذ المعتمدة.

رسائل نصية لإخطار المستحقين

أكد الدكتور شريف فاروق، أن المواطنين المستحقين ستصلهم رسالة نصية قصيرة (SMS) تُخطرهم بأحقيتهم في الحصول على المنحة، بالتزامن مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

وأوضح الوزير أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة خلال شهري مارس وإبريل، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تُقدّر بنحو 8 مليارات جنيه طوال فترة التنفيذ.

وأشار إلى أن الصرف يتم من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى بدالي التموين.

حرية اختيار السلع وحد أقصى للصرف

أكد وزير التموين، أن المواطن يتمتع بحرية كاملة في اختيار السلع من القائمة المخصصة للمنحة الإضافية، وفق احتياجاته، وبالأسعار الحرة المحددة رسميًا، موضحًا أن لكل بطاقة تموينية حدًا أقصى شهريًا للصرف يشمل:

4 كيلوجرامات سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلوجرامات أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

3 عبوات زيت "700 مللي بسعر 48 جنيهًا، أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا".

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية مارس وإبريل 2026

أعلنت وزارة التموين قائمة السلع الحرة المقررة للصرف ضمن المنحة الإضافية، مع تحديد أسعار البيع للمستهلك، وجاءت كالتالي:

أولًا: السلع الغذائية الأساسية

سكر معبأ 1 كجم: 28 جنيهًا.

زيت خليط 1 لتر: 54 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كجم: 48 جنيهًا.

أرز حر 1 كجم: 24 جنيهًا.

دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم: 20 جنيهًا.

ثانيًا: المكرونة والبقوليات

مكرونة 350 جم: 8.50 جنيه.

مكرونة 500 جم: 13 جنيهًا.

ثالثًا: منتجات الألبان والأجبان

لبن جاف 80 جم: 5 جنيهات.

لبن جاف 125 جم: 25.50 جنيه.

جبن أبيض 125 جم: 7 جنيهات.

جبن أبيض 250 جم: 14 جنيهًا.

جبن أبيض 500 جم: 25 جنيهًا.

رابعًا: السلع التموينية المتنوعة

مسلى صناعي 700 جم: 56 جنيهًا.

صلصة 300 جم: 14 جنيهًا.

شاي 40 جم: 5 جنيهات.

مربى 350 جم: 28 جنيهًا.

مربى 200 جم: 20 جنيهًا.

طحينة ظرف 24 جم: 4 جنيهات.

حلاوة طحينية 40 جم: 4 جنيهات.

قمر الدين 18 جم: 6 جنيهات.

مرقة دجاج (8 مكعبات): 14 جنيهًا.

تونة 90 جم: 12 جنيهًا.

خامسًا: المنظفات والعناية المنزلية

مسحوق عادي 800 جم: 16 جنيهًا.

مسحوق أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.

مسحوق 60 جم: 4.50 جنيه.

سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم: 10 جنيهات.

سادسًا: البسكويت والمنتجات الخفيفة

بسكويت سادة 40 جم: 1.50 جنيه.

بسكويت ويفر 40 جم: 2.75 جنيه.

بسكويت 60 جم: 3.75 جنيه.

بسكويت 80 جم: 3.75 جنيه.

وأكدت وزارة التموين، أن صرف المنحة يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان، وضمان إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر شبكة واسعة من المنافذ المعتمدة في مختلف المحافظات.