دعا دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا، جميع المواطنين البولنديين المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد فوراً، مؤكداً أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب وتضع سلامة مواطنيها على رأس الأولويات.

تحذير من حرب خلال ساعات

وشدد توسك على ضرورة الإسراع في المغادرة حفاظاً على سلامة الرعايا البولنديين، مشيراً إلى أن السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة لبولندا في إيران جاهزة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لإتمام عمليات المغادرة بشكل آمن ومنظم، لافتًا إلى أن فرصة الإجلاء قد تنتهي خلال ساعات قليلة.

ويأتي هذا التحذير الرسمي في ظل مخاوف متزايدة من تصعيد أمني محتمل في المنطقة وتوجيه ضربة أمريكية لإيران، ما دفع عدة دول إلى إصدار تنبيهات رسمية لرعاياها بضرورة توخي الحذر وتجنب مناطق التوتر، مع الالتزام الكامل بتعليمات السلطات المحلية.

وفي تطور مرتبط، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي قد يكون مستعداً لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن الموافقة على هذه العمليات.

وأوضحت المصادر أن القوات الجوية والبحرية الأمريكية حشدت في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، ما قد يجعل الجيش جاهزاً لأي تدخل محتمل يومي السبت والأحد. وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس ترامب ناقش بشكل غير رسمي إمكانية اللجوء للعمل العسكري في جلسات خاصة مع مستشاريه وحلفائه، للوقوف على أفضل مسار للعمل قبل اتخاذ أي قرار رسمي.