جي بي أوتو تستعد لإطلاق علامة iCAR الكهربائية بمصر قريبًا

كاش باك 100 ألف جنيه على شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لكبرى العلامات التجارية بمصر، لإطلاق العلامة العالمية iCAR التابعة لمجموعة Chery في السوق المصري خلال الأسابيع القليلة القادمة بمصر.

وفيما يلي أبرز الطرازات التي ستقدمها iCAR في مصر:

iCAR V27

تعتمد على منظومة دفع كهربائية مزدوجة بمحركين أمامي وخلفي، بقدرة إجمالية تصل إلى 335 كيلووات (449 حصانًا) وعزم دوران 505 نيوتن متر، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

تعمل هذه المنظومة مع بطارية بسعة 34.31 كيلووات ساعة توفر الطاقة الأساسية، بينما يعمل محرك البنزين سعة 1.5 لتر كمولد كهربائي لدعم البطارية عند الحاجة، ما يضمن استمرار القيادة لمسافات طويلة دون الاعتماد الكامل على الشحن الكهربائي.

iCAR V23

مزودة ببطارية بسعة 59.93 كيلووات ساعة في الفئة القياسية، وتصل إلى 81.76 كيلووات ساعة في الفئات الأعلى، ما يوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 430 كم. كما تدعم السيارة الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 104 كيلووات في الفئات الأعلى، والشحن AC بقدرة 6.6 كيلووات، وتتيح وظيفة Vehicle-to-Load (V2L) لاستخدام طاقة البطارية لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية.

iCAR 03T

تعتمد على محرك كهربائي أمامي من نوع AC Asynchronous ومحرك خلفي من نوع Permanent Magnet Synchronous بإجمالي قدرة 315 كيلووات وعزم دوران 505 نيوتن متر. وتعمل مع بطارية بسعة 34.31 كيلووات ساعة ومحرك بنزين يعمل كمولد كهربائي لدعم البطارية وتمديد مدى القيادة.

اقرأ أيضًا..

نيسان مصر تعلن خططها التوسعية وفرص التصدير خلال اجتماع مع وزير الاستثمار

«عز العرب» تعلن تقسيط بروتون ساجا 2026 بمقدم 10% وبدون مصاريف

BYD تبدأ تسليم أول دفعة من سياراتها الكهربائية للعملاء في مصر