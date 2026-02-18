إعلان

لكزس تطلق سيارتها RZ الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

كتب : مصراوي

03:31 م 18/02/2026
طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة لكزس اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق سيارتها RZ الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RZ الكهربائية الجديدة تعتمد في موديل الدفع الأمامي RZ 350e FWD على سواعد محرك بقوة 167 كيلووات/227 حصان، مع بطارية بسعة 77 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 509 كلم.

ويعتمد موديل الدفع الرباعي RZ 500e على سواعد محرك بقوة 280 كيلووات/380 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 460 كلم.

أما الموديل الرياضي RZ 550e فيعتمد على سواعد محرك بقوة 300 كيلووات/408 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 462 كلم.

وعلى صعيد التجهيزات، تم تزويد السيارة RZ الجديدة بنظام توجيه إلكتروني مدمج مع مقود جديد، كما يدمج برنامج الملاحة الآن مستوى الشحن الحالي في تخطيط المسار، مع اقتراح تلقائي لمحطات شحن مناسبة.

