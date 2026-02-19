ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4436 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 570 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6655 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7605 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236515 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4993 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.