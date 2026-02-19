إعلان

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

كتب : أحمد الخطيب

01:01 م 19/02/2026 تعديل في 01:11 م

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4436 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 570 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6655 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7605 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236515 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4993 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب عيار 24 عيار 18

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
حوادث وقضايا

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة