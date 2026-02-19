وكالات

استجوب الكونجرس الأمريكي الملياردير ليس ويكسنر، المالك السابق لسلاسل متاجر "فيكتوريا سيكريت" و"أبكرومبي آند فيتش"، في جلسة مغلقة حول صداقته بالممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال جيفري إبستين.

وأكد ويكسنر البالغ من العمر 88 عامًا، خلال إفادته أنه وضع ثقته في إبستين بطريقة ساذجة، معتبرًا أن الأخير كان محتالا وأنه خدعه.

وقال ويكسنر إنه على الرغم من علاقته الطويلة بإبستين منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن على علم بجرائم صديقه ولم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، معبرًا عن ندمه على صداقته مع الممول المدان.

وأضاف أن عائلته اكتشفت لاحقًا أن إبستين استولى على مبالغ مالية كبيرة منها، ومنذ تلك اللحظة انقطعت علاقته تمامًا به.

وأكد الملياردير أنه لم يشهد أو يعرف بأي نشاط جنسي غير قانوني لإبستين، وأن اهتمامه كان منصبًا على الأعمال المالية المشتركة بينهما.

كما أعرب عن تضامنه مع ضحايا إبستين، مشيرًا إلى حجم الألم الذي تعرضوا له، وأنه لم يستطع تصوره.

لكن لجنة التحقيق لاحظت أن ويكسنر لم يقدم تفاصيل دقيقة عن بعض الأحداث التي جمعته بإبستين، واعتبرت بعض الأعضاء أنه قلل من أهمية العلاقة بينهما.

وأشارت وسائل إعلام إلى ملاحظة قديمة ضمن الوثائق المنشورة تحمل اسم "ليزلي" موجهة لإبستين، وقد ظهر تشابه في خط اليد مع ويكسنر، دون تأكيد رسمي للموضوع.

وقال النائب روبرت جارسيا من كاليفورنيا إن شهادة ويكسنر أسهمت في توضيح كيفية استخدام إبستين ثروته في تمويل أنشطته غير القانونية، بما في ذلك جزيرته وطائرته، وأكد أن دعم ويكسنر المالي ساهم في تمكين إبستين من ارتكاب جرائمه.

ويتوقع أن يستمر الكونجرس في استجواب شخصيات أخرى لها علاقة بالملفات المتعلقة بإبستين، ومن بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، المقرر مثولهما أمام المجلس في نهاية فبراير 2026.